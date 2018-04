Lungarno Mediceo in balìa di degrado, ladri e spaccio: "Situazione disastrosa"

Torna a parlare di sicurezza il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli dopo il furto dell'altra notte nel locale 'Romeo Pizza & Bistrot' di Lungarno Mediceo.

Pieragnoli giudica l'accaduto "la punta di un iceberg di una situazione che nel tempo si è fatta via via più disastrosa".

“Chi di dovere si è addirittura dimenticato di Lungarno Mediceo - denuncia senza mezzi termini - ed è chiaro che le forti criticità sul fronte del decoro hanno un impatto e amplificano anche quelle relative alla sicurezza, come dimostra peraltro una lettera che alcuni titolari di esercizi pubblici e attività commerciali della zona hanno inviato lo scorso 28 marzo al sindaco e al comandante della Polizia Municipale. Rottura di vetrine di negozi e furti a negozi e alle auto sono all'ordine del giorno, così come la presenza di vicoli e locali abbandonati favoriscono attività illecite come lo spaccio e il consumo in loco di droga, in un contesto in cui vandalismo e degrado sono di casa, soprattutto di notte”.

Secondo Pieragnoli “in tema di sicurezza non solo come associazione sosteniamo la domanda dei commercianti di attivare punti di videosorveglianza pubblici per prevenire e individuare atti illeciti e illegali, ma intendiamo altresì puntellare e rafforzare allargando la richiesta alle forze dell'ordine per un serio controllo fisico e una più frequente presenza, consapevoli come siamo che 'Romeo' non sarà purtroppo l'ultima delle vittime e che la rassegnazione finisca per trionfare definitivamente”.

“Senza illuminazione, come è il caso di Lungarno Mediceo dalla parte dei negozi, anche l'azione delle telecamere si rivelerebbe in ogni caso nulla, e questa è una grave e inaccettabile lacuna che occorre colmare urgentemente" aggiunge Pieragnoli rivolgendosi all'amministrazione comunale, oltre a sottolineare come “anche lo stato del marciapiede, sconnesso e pericoloso, sia causa di cadute frequenti”.

Infine, un'ultima richiesta riguarda i parcheggi: “Per consentire ai clienti di poter accedere un minimo più agevolmente a questi negozi, riteniamo logico, equo e sensato introdurre qualche stallo con sosta di cortesia per almeno un quarto d'ora".