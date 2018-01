Pisa est, la Casa del Popolo di Pisanello: "Faremo assemblea contro il degrado"

La Casa del Popolo di Pisanello prosegue nell'opera di denuncia del degrado di Pisa est, dopo la segnalazione circa lo stato di abbandono dell'area verde in via Malatesta.

Questa volta ad essere sotto osservazione da parte degli attivisti Simone Casella, Lorenzo Tamberi e Riccardo Giusti sono diversi punti del quartiere, come "l'immobile di via Marsala, al centro di un contenzioso con il Comune e a suo tempo occupato da famiglie senza casa. A distanza di anni è abbandonato al degrado, senza che l'amministrazione intervenga per chiedere alla proprietà la messa in sicurezza e la pulizia, intervento fatto per analoghe situazione nel centro storico ma dimenticato invece nei quartieri popolari".

Il conto prosegue. "L'abbandono da 4 anni dei locali della ex circoscrizione di via Fiorentina di cui rivendichiamo un uso sociale per la popolazione. Il casottino abbandonato e murato davanti agli impianti sportivi di Riglione, ridotto ad immondezzaio e di cui chiediamo la gestione con le associazioni del territorio. I mancati interventi per la Palestra comunale, già oggetto di denuncia pubblica da parte del Sindacato Generale di Base. Il mancato taglio dell'erba a Riglione e Oratoio. A ciò bisogna aggiungere che l'area di Pisa est è quella maggiormente interessata all'inquinamento con aumento di patologie per altro documentate nell'analisi epidemiologica del Cnr da poco pubblicata. A Febbraio organizzeremo un'assemblea popolare per trattare i problemi del quartiere e chiedere interventi risolutivi".

