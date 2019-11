Porta Fiorentina. "Agenti di prossimità e unità cinofile contro spaccio e degrado"

I problemi del quartiere Porta Fiorentina sono stati discussi nel corso del Consiglio Comunale di oggi, 26 novembre. Come si ricorderà nei mesi scorsi i consiglieri del Pd, dopo una serie di segnalazioni dei cittadini residenti nell'asse che va da Porta Fiorentina fino a Piazza Toniolo e via Bovio, passando per via Cattaneo, avevano depositato due interpellanze in cui si segnalavano tutta una serie di criticità dell'area, legate principalmente a degrado, spaccio, spopolamento e fondi commerciali sfitti.

La prima interpellanza era stata discussa nel corso della seduta del 17 settembre scorso. La seconda è invece stata affrontata nella seduta di oggi, 26 novembre, con il capogruppo del Pd, Giuliano Pizzanelli, che, visto il "progressivo peggioramento della qualità della vita dei cittadini del quartiere", chiedeva alla Giunta "quali inziative intende intraprendere per contrastare e arginare questi fenomeni di degrado".

All'interpellanza ha risposto l'assessore alla Sicurezza, Giovanna Bonanno. "Quelle di Porta Fiorentina sono problematiche ataviche - ha detto la Bonanno - che esistono da tempo e su cui stiamo cercando di intervenire dopo anni e anni di lassismo e abbandono. Abbiamo messo in campo diverse misure partendo dal potenziamento della Municipale che tra agenti e ispettori può contare oggi su 29 unità in più". L'assessore, dopo aver ricordato il recente sequestro di circa 80kg di droga effettuato dalla Polizia di Stato di Pisa in via Emilia, ha inoltre sottolineato come "in questi mesi sinao stati individuati dalla Municipale due laboratori del falso e scoperte due attività ricettive irregolari. I controlli ci sono e stanno dando risultati".

"Il 12 ottobre - ha continuato la Bonanno - abbiamo dato il via al progetto agenti di prossimità che sarà operativo in questi giorni fra Piazza Toniolo, via Cattaneo e via Fiorentina. Una volta finiti i corsi di addestramento sarà inoltre operativa in via Fiorentina e nelle vie limitrofe l'unità cinofila della Municipale". In arrivo anche telecamere di videosorveglianza e il potenziamento dell'illuminazione pubblica in via Cattaneo, via Fiorentina e lungarno Guadalongo. "Il bando per affidare i lavori è stato pubblicato - ha affermato ancora la Bonanno - per un importo complessivo di circa 150mila euro più Iva. Se tutto andrà bene i lavori inizieranno ai primi di gennaio".