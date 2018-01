Via Novecchio ad Ospedaletto... gli uffici limitrofi pagano circa 2000/2500 euro l'anno tra IMU E TASI per stare nel degrado. Come se non bastasse, questa è la vista di cui godono gli uffici: un capannone abbandonato in Eternit talmente grande da estendersi dalla via Novecchio a via Harry Bracci Torsi.

Segnalazione inviata al nostro numero Whatsapp 349.4747920.