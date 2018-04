Nasce la delegazione pisana dell’Accademia del Peperoncino

Dopo il brillante successo della 'tre giorni piccante' svoltasi lo scorso settembre nella prestigiosa cornice dell’Hotel Victoria a Pisa per ricordare Massimo Biagi, grande esperto e collezionista di piante, esponente insigne della Accademia Italiana del Peperoncino, il comitato che aveva dato vita a questa fortunata iniziativa ha stabilito di costituirsi ufficialmente in associazione fondando la Delegazione pisana della Accademia Italiana del Peperoncino.



La nuova Delegazione, naturalmente battezzata 'Amici di Massimo Biagi', è presieduta da Silvano Gremigni, con Giuliano Raglianti nel ruolo di segretario. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli interessati, che iscrivendosi alla Delegazione pisana diventano automaticamente soci dell’Accademia Italiana del Peperoncino.



Diverse e interessanti le iniziative in programma, tutte finalizzate a diffondere la cultura del peperoncino a livello scientifico, gastronomico, artistico e letterario. La Delegazione pisana è tra l’altro promotrice dell’annuale 'Concorso vernacolo piccante' che nel 2018 avrà la sua seconda edizione.



La sede legale della delegazione è stata fissata a Pisa presso il Royal Victoria Hotel in Lungarno Pacinotti, mentre quella operativa è presso il ristorante 'La Baracchina sull’Arno' a Lugnano (Vicpisano).

Proprio alla 'Baracchina', alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Pisa e Vicopisano, si terrà il solenne battesimo gastronomico della Delegazione, che si presenterà alla città con una grandiosa cena piccante 'a menù doppio' (pisano e calabrese) in programma per venerdì 13 aprile alle ore 20.30 (costo euro 25).

Per prenotazioni: 050.702049; 335.6250808; 328.4762003.