Ancora uno spiaggiamento: delfino trovato morto a San Rossore

Ancora un delfino ritrovato spiaggiato nella giornata di ieri, 1 agosto, sulle coste della Toscana e per la precisione sulla spiaggia di San Rossore. Si tratta di un esemplare di tursiope che dunque si aggiunge ai 28 delfini spiaggiati dall'inizio dell'anno nella nostra regione.

Nell'ultimo mese (26 giugno-26 luglio 2019) gli spiaggiamenti in Toscana sono stati 11, (sul totale di 28), rappresentati quasi esclusivamente dal tursiope (ben 9). "Un’unica specie rappresentata ed il fatto che il numero è piuttosto elevato (anche se non in senso assoluto ma perché concentrati in relativamente pochi giorni) - sottolineano da Arpat - fa notizia e desta un po’ di preoccupazione".

Un’altra particolarità è rappresentata dal fatto che i delfini recuperati erano piuttosto freschi, morti da poche ore ed in alcuni casi sono stati avvistati in grandi difficoltà, ma ancora vivi, subito prima del decesso, in acque molto basse o addirittura già fermi sulla battigia. L’intervento degli uomini della Capitaneria, o di alcune persone presenti sulla spiaggia, aveva allontanato i delfini temporaneamente portandoli in acque un po’ più profonde ma senza successo.



Sono in corso le analisi su alcuni esemplari per risalire alle cause della morte.