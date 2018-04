Migliarino, demolita la ex casa cantoniera: "Maggior sicurezza"

Un intervento per migliorare la sicurezza e aumentare il decoro. Può essere letta con questo senso la demolizione, sabato mattina 7 aprile, della ex casa cantoniera, ormai in disuso, a Migliarino, nel comune di Vecchiano, all’altezza dell’innesto dell’uscita autostradale 'Pisa Nord' con la strada statale Aurelia, in direzione Nord.



Alle operazioni di smantellamento, effettute da Società Rete Ferroviaria Italiana – RFI, era presente anche il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori. “L’intervento rientra tra le attività già intraprese in passato da RFI Spa con analoghi interventi di demolizione di altri immobili ferroviari nella zona, effettuati per far fronte a problematiche di ordine pubblico, collegate essenzialmente ad un uso improprio di manufatti ferroviari che erano presenti in loco - spiega il primo cittadino - si tratta, pertanto, di un’azione finalizzata a rafforzare il controllo del territorio, a partire dal tratto della linea ferroviaria tra le stazioni di Migliarino Pisano e Torre del Lago. Un’operazione che conferma la volontà delle nostre istituzioni di non abbassare la guardia in tema di sicurezza pubblica e, anzi, di perseverare costantemente l’obiettivo per assicurare la serenità dei cittadini, come dimostra concretamente, ancora una volta, l’ottima sinergia messa in campo per questo intervento, che ha visti coinvolti vari organismi, tra cui Ferrovie, Questura, Polfer, Comune di Vecchiano, Anas, Carabinieri e Polizia Municipale, con il coordinamento della Prefettura di Pisa". "Ritengo sia indispensabile proseguire con questa reciproca collaborazione, al fine di rafforzare sempre più la sicurezza per le nostre comunità” conclude Angori.