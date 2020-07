Lavori al cavalcaferrovia di Ripafratta: sospesa la linea Pisa-Lucca

La circolazione ferroviaria sulla linea Pisa-Lucca sarà sospesa, da giovedì 30 luglio a venerdì 7 agosto, per permettere la demolizione da parte del gestore stradale di un cavalcaferrovia, in località Ripafratta, inibito alla circolazione stradale da alcuni decenni. I collegamenti tra Pisa e Lucca saranno garantiti da un servizio sostitutivo con autobus. Gli orari potranno essere consultati, da questo fine settimana, sul sito web dell’impresa ferroviaria.

Un altro avviso è valido per il 24 luglio, dalle ore 9 alle ore 17. In questo arco di tempo le segreterie regionali liguri dei sindacati Filt e Uilt hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane della Liguria. In Toscana le possibili ripercussioni si avranno sui collegamenti regionali lungo le linee: La Spezia - Pisa e La Spezia - Pontremoli.