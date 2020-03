Decreto Coronavirus, aumentano i controlli: verifiche sulle autocertificazioni e 12 persone denunciate

Intensificati da parte del Commissariato di Pontedera della Polizia di Stato, con volanti e pattuglie con auto civetta, i controlli nei confronti delle persone che durante il giorno si muovono per fabbisogni personali. Fermo restando i tre motivi previsti (lavoro, fabbisogno alimentare e salute), la Polizia ricorda che per tutti gli approvvigionamenti può provvedervi, nel proprio comune di residenza, solo una persona a nucleo familiare.

In quest’ottica, nella giornata di ieri, 16 marzo, sono state controllate oltre 100 persone, ritirando oltre 40 autocertificazioni che verranno sottoposte a verifiche e sono state denunciate per inosservanze varie 12 persone (residenza o domicilio in un comune diverso, più persone in auto senza giustificato motivo).

I controlli verranno ulteriormente potenziati nei prossimi giorni anche nei parcheggi dei centri commerciali per verificare il rispetto delle regole.

