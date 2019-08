Doppia perquisizione, doppia denuncia per ricettazione per un 39enne in una sola mattina

I servizi del controllo del territorio della Polizia hanno portato ieri, 25 agosto, alla denuncia di 4 persone, in particolare per reati legati ai furti.

Il caso più singolare è quello di un italiano di 39 anni, residente a Cesena ma senza fissa dimora, già conosciuto nel pisano in quanto destinatario del Divieto di ritorno nel Comune per 3 anni disposto dal Questore. L'uomo, durante un controllo in via Ulisse Dini, è stato trovato in possesso di ricette mediche risultate provento di furto all'Ospedale di Cisanello e con sé aveva anche una chiave passe-partout. E' scatta così la denuncia in stato di libertà per la violazione della misura di prevenzione, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Ma la sua mattinata non si è conclusa qua. Lo stesso 39enne infatti è stato nuovamente perquisito più tardi in viale Gramsci. E' stato così trovato in possesso di 1,3 grammi di marijuana, detenuta per uso personale, e di un computer portatile HP risultato provento di un furto perpetrato all'interno dell'Istituto 'Galilei - Pacinotti'. L'uomo è stato quindi ancora denunciato in stato di libertà per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa, per ricettazione e verrà segnalato al Prefetto per la detenzione dello stupefacente.

Personale della Squadra Volante ha denunciato una 34enne ed una 18enne di origini georgiane, in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato in

concorso di capi d'abbigliamento, avvenuto sempre ieri in un negozio del centro cittadino. L'ultimo episodio invece riguarda la denuncia, effettuata dalla Polfer, di una 17enne bosniaca, ritenuta responsabile di un furto aggravato ai danni di una turista nella zona della stazione ferroviaria di Pisa Centrale.