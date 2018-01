Degrado a Pisa est: "L'amministrazione si occupi dei quartieri"

Degrado e sporcizia, aree ridotte a discarica, erba alta. Il Circolo Arci Casa del Popolo di Pisanello denuncia lo stato di abbandono e di degrado di alcune aree di Pisa est e invita l'amministrazione a prestare maggiore attenzione ai quartieri. "Abbiamo fotografato alcuni angoli di Pisa est - scrivono per la Casa del Popolo di Pisanello Simone Casella, Riccardo Giusti e Lorenzo Tamberi - altri ancora ci sono stati segnalati".

Tra le criticità segnalate l'area verde "in fondo a via Malatesta ridotta a discarica senza neppure le palizzate che dovrebbero servire per scongiurare cadute in Arno, che dopo anni sono divelte; il sottopasso di Oratoio, bisognoso di interventi e riparazioni; il muretto prima della rotonda di Pisanello distrutto in un incidente e mai ricostruito; il monumento delle Bocchette ridotto nel degrado; l'abbandono del monumento Garibaldino in via Fiorentina ridotto a discarica; la piazzetta delle Donne con la pavimentazione divelta; rotonde con erbacce che da mesi attendono di essere tagliate".

"Il Consiglio Comunale e l'amministrazione - concludono Casella, Giusti e Tamberi - devono discutere in queste ultime settimane di mandato dei problemi che affliggono, da troppo tempo, i quartieri popolari. La Casa del Popolo di Pisanello organizzerà iniziative per sollecitare i lavori e l'utlizzo a fini sociali dell'ex circosrizione sfitta e abbandonata da anni".