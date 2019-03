In piazza Sant'Antonio a bordo di una Vespa rubata: denunciato giovanissimo

Denunciato per ricettazione dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Stazioni di Pisa Principale e di San Piero a Grado un giovane tunisino, minorenne, sorpreso in piazza Sant’Antonio a bordo di una Vespa Piaggio, risultata rubata a Pisa lo scorso 20 febbraio.



Nel corso dello stesso servizio di controllo del territorio sono state denunciate due persone per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio di tre anni dal Comune di Pisa ed una 29enne italiana per guida in stato di ebbrezza alcolica.