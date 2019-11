Sorpreso con la droga in via Notari: denunciato 21enne

Via Notari sotto l'occhio attento dei Carabinieri ancora al lavoro per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

La notte scorsa è stato denunciato un senegalese di 21 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’extracomunitario è stato notato in atteggiamenti sospetti da un militare della Compagnia di Pisa, in quel momento in abiti civili e libero dal servizio, il quale ha chiesto il supporto dei colleghi, subito inviati dalla Centrale Operativa.



Identificato e sottoposto a perquisizione personale il 21enne è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana, per cui è stato condotto presso gli uffici di Via Guido da Pisa ed è stato denunciato a piede libero.