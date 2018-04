Calcinaia, poco spazio al palazzetto dello sport: "Costretti a sospendere le iscrizioni"

"Abbiamo chiesto più volte un aiuto all'amministrazione comunale, ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate". E' quanto denuncia la società sportiva di pattinaggio 'Gatto Verde' di Calcinaia, cresciuta negli ultimi anni sotto il profilo agonistico ma anche in termini numerici e per questo costretta, a causa della mancanza di spazi, ad interrompere le iscrizioni, 'obbligando' così tanti giovanissimi e tante giovanissime ad andare a praticare il pattinaggio fuori dal Comune.

"In totale abbiamo 93 iscrizioni - afferma il vicepresidente della società, Carlo Mattii - tutte di età compresa tra i 4 e i 19 anni. Nella pratica della nostra attività condividiamo il palazzetto dello sport di Calcinaia con una società di basket. Purtroppo però lo spazio ed il tempo a disposizione non bastano. Così ci siamo rivolti all'amministrazione comunale. La nostra richiesta non è stata quella di fornirci un impianto gratuitamente, ma di aiutarci, anche grazie ai rapporti istituzionali con altri comuni, primo tra tutti quello di Pontedera, ad individurane uno idoneo, in cui avremmo pagato l'affitto. Ma sia sindaco che vicesindaco se ne sono lavati le mani".

Negli anni sono state numerose le istanze inoltrate dal direttivo del 'Gatto Verde' all’amministrazione comunale per chiedere di individuare una soluzione al problema. L'ultima delle quali il 13 aprile scorso quando "il gruppo consiliare 'Insieme per il Bene Comune' di Calcinaia - scrive in una nota la società di pattinaggio - ha presentato un’interpellanza al Consiglio Comunale, con un oggetto significativo: 'Quale prospettiva per il pattinaggio di Calcinaia'. Immediata la risposta del sindaco, Lucia Ciampi, che pur riconoscendo le limitazioni che registra lo sport nel nostro comune, per mancanza di impianti sportivi, ha dichiarato di non disporre di soluzioni idonee nell’immediato".

Poche, quindi, le speranze per le pattinatrici del 'Gatto Verde' di avere in tempi brevi un impianto sportivo adeguato. "Nonostante la carenza di spazi - prosegue Mattii - i risultati sportivi non sono però mancati. Anni fa abbiamo avuto un ragazzo che per due anni di fila ha vinto il campionato italiano di categoria e anche quest'anno sono diverse le atlete che, dopo essersi affermate in campo provinciale e regionale, si sono qualificate ai prossimi campionati italiani".

"L’individuazione di un capannone idoneo alla pratica del pattinaggio artistico - si legge infine nella nota della società - consentirebbe un ulteriore salto di qualità del pattinaggio locale. Questo è l’impegno che viene chiesto all’attuale Amministrazione ma anche a quella che si insedierà l’anno prossimo, auspicando, altresì, maggiore apertura e dialogo, tenuto conto delle finalità comuni, che sono la crescita dello sport in favore dei giovani calcinaioli".