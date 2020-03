Trovato a Migliarino: "Sono uscito per comprare la cocaina", denunciato

Qualche giorno fa, il militare della Guardia di Finanza si era dovuto fare ripetere due volte il motivo per il quale il conducente di un'autovettura e due passeggeri stavano transitando nei pressi della Pineta di Migliarino: "Siamo usciti per comprare la droga". Analogo episodio e stesso luogo ieri, 26 marzo, quando un 40enne pisano ha dichiarato di essere uscito "solo per acquistare una dose di cocaina".

Lo stupefacente è stato spontaneamente consegnato, come nel caso precedente, al militare della Guardia di Finanza di pattuglia. Il soggetto è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacente per uso personale. La dose, pari a grammi 1,5, è stata sottoposta a sequestro.

