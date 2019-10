Centro storico: "Via della Sapienza e via Serafini ritrovo di tossici e sbandati"

Siringhe e materiale per consumare droga abbandonati, ma anche escrementi umani e vomito. E' la situazione di degrado con cui si trovano a fare i conti i (pochi) residenti e commercianti che gravitano intorno alla Sapienza, tra via della Sapienza e via Serafini. Disagi quasi giornalieri che si manifestano soprattutto dopo le 24, quando chiudono le attività della zona e l'area, vicino ai lungarni e piuttosto appartata, diventa il luogo ideale per tossici e sbandati, che qui possono consumare droga lontano da occhi indiscreti. Salvo poi abbandonare gli 'strumenti del mestiere' che vengono ritrovati la mattina successiva da abitanti e commercianti.

Una problematica che si verificherebbe da circa un anno e mezzo. "Prima - raccontano Daniele Martinelli e Ilda Imolese, titolari del ristorante Pick a Flower - entrambe le vie erano sostanzialmente inaccessibili a causa del cantiere della Sapienza. Da quando il cantiere è terminato questa zona, di notte, è diventata il punto di ritrovo di sbandati. La mattina, quando intorno alle 8 arriviamo ed apriamo il locale, troviamo abbandonato di tutto: bottiglie e carta stagnola utilizzate per drogarsi, escrementi umani, siringhe. A volte troviamo anche i vasi dei fiori con la terra tutta spostata, come se venissero utilizzati per nascondere qualcosa, probabilmente droga visto che tra le varie cose abbiamo ritrovato anche questo (e mostrano un bilancino di precisione, nda). Abbiamo segnalato più volte la cosa alle forze dell'ordine, ma ci hanno detto che possono fare poco, a meno che non li avvertiamo nel momento stesso in cui si verificano i fatti".

Di giorno l'area, occupata principalmente da strutture universitarie e vissuta soprattutto da studenti e professori, risulta sostanzialmente tranquilla. Dopo mezzanotte però le cose cambiano. "I problemi - confermano Martinelli e Imolese - si verificano di notte. Fino a che rimaniamo aperti, intorno alle 24, la zona è tranquilla". La conferma arriva da un residente che preferisce rimanere anonimo. "Di giorno non ci sono problemi, qualche problema in più invece si verifica la notte. Solitamente vado a letto abbastanza presto e dormo quindi non mi rendo molto conto dei movimenti che possono esserci. Però è capitato alcune volte di rientrare la notte verso le 1 o le 2 e vedere in giro persone poco raccomandabili, questo sì. Più che spaccio credo si tratti di consumatori, persone che vengono qui a farsi perchè è un posto appartato. Una soluzione potrebbe essere quella di installare delle telecamere di videosorveglianza".

"Vivo qui da 50 anni - racconta un'altra residente - e fino a poco tempo pensavo che questa zona fosse molto tranquilla. Ora la situazione è peggiorata e non ne sono più molto convinta. A certe ore qui in giro si vedono facce non proprio raccomandabili e appena un mese fa mi sono entrati in casa per rubare, mettendo a soqquadro tutto. Non mi era mai capitato".

