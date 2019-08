Acquista droga in centro: il pusher è un minorenne

La Squadra Mobile della Questura di Pisa, nel corso dei consueti servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato all’autorità amministrativa Z. M., 36enne nato in Germania e residente a Pietrasanta (LU), trovato in possesso di 2,9 grammi di marijuana. Le indagini hanno permesso di appurare che la droga era stata acquistata in centro a Pisa, per uso personale, da T. A., un giovane tunisino di 17 anni, in Italia senza fissa dimora. Il tunisino è stato denunciato per lo spaccio di sostanze stupefacenti.