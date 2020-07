Dosi di marijuana pronte per lo spaccio nello zaino: denunciato 30enne

Intervento nei giorni scorsi da parte della Polizia Locale di Pontedera nei pressi del circolo del Villaggio Piaggio dove era stato segnalato un bivacco. Sul posto è stato identificato un cittadino nigeriano di 30 anni, domiciliato a Buti, regolare sul territorio nazionale. Dai controlli è emerso che l'uomo era già stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti dalla Polizia Locale di Firenze ed è stato così perquisito.

Gli agenti all'interno di uno zaino hanno trovato 6 involucri di cellophane contenenti marijuana, confezionata per lo spaccio, per un peso totale di circa 60 grammi.

Il 30enne è stato così denunciato e lo stupefacente è stato sequestrato.

(foto d'archivio)