Attività sospetta in Piazza dei Cavalieri: una denuncia per spaccio

Continuano i controlli della Questura di Pisa in centro storico, favoriti in particolare dall'uso della videosorveglianza. In questo contesto le Volanti sono intervenute ieri, 17 giugno, in Piazza dei Cavalieri, in quanto in serata era stata individuata un'attività sospetta da parte di tre persone nei pressi dell'edicola.

Il sospetto di spaccio in corso è stato confermato: la perquisizione eseguita a carico dei tre ha permesso di trovare 11 grammi di marijuana addosso ad un 24enne originario del Senegal, risultato essere pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio, la droga è stata sequestrata. Restano al vaglio degli inquirenti le posizioni degli altri due uomini, anche per l'Ufficio Immigrazione: sono due cittadini del Bangladesh, rispettivamente di 32 e 34 anni, il primo con precedenti per reati di stupefacenti e contro il patrimonio.