Sicurezza, identificate 4 persone: 42enne denunciato per spaccio

La scorsa sera, 26 gennaio, le volanti della Questura di Pisa hanno identificato 4 persone in via Notari. Un tunisino di 42 anni, con obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri per stupefacenti; un senegalese di 35 anni, gravato già dal divieto di dimora e due studenti pisani di 20 e 19 anni.

Il tunisino è stato trovato in possesso di banconote di piccolo taglio e di una ridotta dose di sostanza stupefacente: dopo i controlli in Questura è stato immediatamente denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il senegalese verrà invece denunciato per l’inosservanza del divieto di dimora.