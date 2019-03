Calcinaia: ubriaco al volante fermato mentre va a zig zag

Procedeva a zig zag dal Ponte alla Navetta verso il centro abitato di Calcinaia. E' stato un cittadino a segnalare, nel tardo pomeriggio di sabato 23 marzo, l'andatura particolare dell'auto che è stata fermata dalla Polizia Municipale poco prima della rotatoria di Montecchio.

Gli agenti hanno riscontrato nel conducente un tasso alcolemico di 2,55, molto superiore al limite consentito. Così è scattata la denuncia e la confisca del mezzo.

Per evitare di incorrere in queste sanzioni e in atti talmente sconsiderati come quello di mettersi alla guida in condizioni psicofisiche visibilmente alterate, la Polizia Municipale di Calcinaia ricorda che il prossimo 29 marzo e, a grande richiesta, anche il prossimo 6 aprile, proseguono le lezioni di educazione stradale in alcuni locali del territorio comunale dove si è soliti andare a bere e divertirsi.

Nello specifico il simulatore di guida su bici e tutte le altre strumentazioni in grado di far rendere conto di quali pericoli si corra a mettersi alla guida con un grado alcolemico sopra la norma, saranno portate, assieme ad altri consigli utili, dal comandante, Monica Vanni, e dalla squadra di agenti della Polizia Municipale di Calcinaia in questi locali e in queste date:

VENERDI' 29 MARZO, Incanto Fornacette dalle ore 21:00.

SABATO 6 APRILE, Barrino Boccaccio dalle ore 19:30;