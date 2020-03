In giro in centro senza giustificazione: allontanato da Pisa per 3 anni

Il Questore di Pisa ha emesso ieri, 12 marzo, il primo Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Pisa per un uomo di 36 anni, a seguito del deferimento all'Autorità Giudiziaria, in quanto il soggetto è stato sorpreso in orario notturno nel centro cittadino senza fornire agli agenti di Polizia una valida e provata giustificazione.

L'uomo, con precedenti di polizia e precedenti penali, residente a Modena, non è risultato avere a Pisa alcun interesse lavorativo, familiare, affettivo o di altro genere e per questo motivo, anche alla luce della violazione del decreto ministeriale del 9 marzo 2020, è stata emanata la misura di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non potrà fare ritorno nel Comune di Pisa per 3 anni.