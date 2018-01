Rubarono all'Urp del Comune: trovati su un furgone pieno di siringhe

Sono stati denunciati gli autori del furto commesso prima di Natale nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa. Si tratta di due cittadini italiani residenti a Trento e Cesena di 38 e 27 anni, tossicodipendenti, entrambi con numerosi precedenti per reati predatori e senza fissa dimora a Pisa, che sono stati rintracciati all'interno di un furgone risultato rubato parcheggiato in zona stazione.

Ieri pomeriggio, 10 gennaio, infatti la Polizia di Stato di Pisa, attraverso un’efficace sinergia con il Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità nella zona della stazione.

Gli uomini della Squadra Volante di Pisa e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, coordinati dal commissario capo Fabrizio Valerio Nocita, hanno svolto un’azione capillare di monitoraggio delle aree adiacenti allo scalo ferroviario, scandagliando approfonditamente le zone più sensibili soggette al fenomeno del degrado.

Intorno alle ore 14, mentre gli agenti stavano battendo l’area di via Vespucci, si sono imbattuti appunto in un furgone di marca Peugeot di colore giallo. Il mezzo, sebbene regolarmente chiuso e parcheggiato, aveva attirato l’attenzione dei poliziotti per la sua anomala oscillazione, causata probabilmente dalla presenza di persone all’interno. Interrogata la targa al terminale, il veicolo è risultato rubato nel mese di dicembre a Filettole. A quel punto, è scattato il blitz. Gli agenti hanno aperto il portellone: all’interno del vano di carico del veicolo, in mezzo ad un tappeto di siringhe, sono stati scovati, intenti a bivaccare, i due giovani italiani che sono stati accompagnati in Questura dove sono stati sottoposti a foto segnalamento e denunciati per il reato di ricettazione del veicolo.

Grazie alla collaborazione tra la Squadra Volante della Questura ed il Reparto Antidegrado della Polizia Municipale, è stato possibile per gli investigatori riconoscere nei due fermati gli autori del furto commesso presso l'Urp di Palazzo Gambacorti, che erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Così sono stati denunciati anche per questo colpo che aveva 'fruttato' la modica cifra di circa 240 euro.

A loro carico è stato emesso il foglio di via obbligatorio dal questore con il rimpatrio presso i comuni di residenza di Trento e Cesena.

Il furgone rubato è poi stato restituito al proprietario.

Inoltre, intorno all’una di notte, una pattuglia della Squadra Volante ha proceduto al controllo di una persona all’interno della Galleria Gramsci. L’uomo, un italiano di Acerra (NA), ha subito mostrato segni di insofferenza. Portato in Questura per approfondimenti è emerso, successivamente, che era destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo scontare una condanna in carcere di 4 mesi di reclusione per ripetute violazioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Napoli. L’uomo è stato così condotto presso il carcere Don Bosco.

Durante i servizi, sono stati denunciati infine all’autorità amministrativa anche altri due tossicodipendenti, trovati in zona stazione in possesso di modici quantitativi di sostanza stupefacente.