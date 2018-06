Maxi rissa in centro: identificate e denunciate due persone

Sono stati identificati dalle forze dell'ordine due degli stranieri che nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 giugno hanno dato vita a una maxi rissa avvenuta nel centro storico di Pisa. Rissa nella quale era rimasto coinvolto anche il proprietario del locale Bazeel, Dario De Nigris, che dopo essere stato preso a calci e bottigliate era stato soccorso dal 118, riportando una frattura del setto nasale.

Si tratta di due tunisini. Uno di due, irregolare sul territorio e con diversi precedenti alle spalle, è stato denunciato ed è già stato trasferito nel centro di permanenza di Potenza per il rimpatrio. Denunciato per lesioni anche l'altro straniero identificato dalla forze dell'ordine: in questo caso la situazione è più 'particolare' in quanto l'uomo è sposato con una donna italiana incinta ed è quindi in attesa della cittadinanza.

I due malviventi sono stati identificati, grazie a un'attività investigativa congiunta di Polizia e Carabinieri, attraverso l'analisi delle immagini registrate dalla videosorveglianza urbana e grazie alle segnalazioni di alcuni commercianti del centro. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono per identificare anche gli altri responsabili.