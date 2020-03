Circolano in auto senza valido motivo: 3 denunciati a Castelfranco

Proseguono senza sosta i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la Provincia di Pisa per la verifica del rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Nell’ambito di uno specifico piano di rafforzamento di pattuglie, i militari della Compagnia di San Miniato hanno intensificato i controlli nei confronti delle attività commerciali e delle persone fisiche. Nel corso delle verifiche alle autodichiarazioni in possesso degli automobilisti, sono stati controllati, tra gli altri, tre cittadini di origine cinese, residenti a Fucecchio, che stavano percorrendo Viale Vigesimo a Castelfranco di Sotto in assenza di un valido motivo come previsto dalle vigenti normative. Gli stessi sono stati denunciati per la violazione dell’art. 650 del Codice Penale, 'Inosservanza dei provvedimenti amministrativi'.