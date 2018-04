Ruba su un'auto in via Mazzini: inchiodato dalla videosorveglianza

Era stato ripreso da alcune telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina mentre rubava a bordo di un'autovettura parcheggiata in via Mazzini a Pisa. Così la Polizia, dalla visione delle immagini registrate, è riuscita a risalire all'autore del colpo. Si tratta di un cittadino moldavo, D.R., di 23 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato su autovettura.