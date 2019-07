Fotografo del Comune derubato mentre stava facendo un servizio

Derubato il fotografo del Comune di Pisa, Matteo Del Rosso. A renderlo noto è la stessa amministrazione comunale con un post pubblicato oggi, 11 luglio, su Facebook. "Stamani - scrive il Comune - a Matteo è stato rubato lo zaino mentre faceva un servizio in via XXIV Maggio, angolo via Roquez. Dentro aveva il portafoglio con un po’ di soldi, le carte, i documenti, il flash e altri accessori della macchina fotografica che al momento del furto fortunatamente aveva con sé per scattare le foto a un cantiere".

"Non importa - prosegue il post - che ci soffermiamo a scrivere cosa abbiamo pensato di chi ha commesso questo atto vile quando abbiamo visto tornare Matteo a mani vuote. Lui ha già fatto denuncia ai Carabinieri, se qualcuno rinvenisse almeno i documenti può riconsegnarli alla portineria del Comune di Pisa, Palazzo Gambacorti piazza XX Settembre, 1".