Stazione: ecco il desk della Polizia Ferroviaria

Arriva una postazione mobile per la Polizia Ferroviaria nelle stazioni di Firenze Santa Maria Novella e di Pisa Centrale. Il desk, con i colori e il logo della Polfer, realizzato su impulso del Servizio Polizia Ferroviaria sulla base di un’esperienza operativa di altri Uffici Polfer, permette un maggiore impatto visivo della realtà circostante, costituendo, inoltre, un riferimento per quanti transitano in stazione. Un elemento dunque che garantisce più controllo e sicurezza.

Presso la stazione di Pisa Centrale, interessata dal passaggio di circa 80.000 persone al giorno, per garantire sicurezza a viaggiatori e cittadini gli agenti effettuano controlli a campione di persone e bagagli ritenuti sospetti.