Deve scontare il carcere per un furto: arrestata

Nella mattinata di ieri, 12 luglio, a Pisa i Carabinieri hanno arrestato una donna di 27 anni, di origini rom, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Milano, dovendo scontare una pena di 2 anni di reclusione in carcere per furto aggravato in concorso, commesso a Milano nel giugno 2012. La donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Firenze.