Dibattito sulla sicurezza: Confcommercio invita le autorità all'evento 'Legalitàmipiace'

Confcommercio provincia di Pisa invita le autorità militari e civili della città mercoledì 21 novembre alle ore 15 presso la sede di via Chiassatello per discutere di sicurezza, in occasione della giornata nazionale 'Legalitàmipiace' promossa da Confcommercio Imprese per l'Italia. A livello nazionale interverrà il ministro dell'Interno Matteo Salvini, mentre a livello locale è confermata la presenza del prefetto vicario Romeo Valerio Massimo, del questore Paolo Rossi, degli esponenti della forze dell'ordine provinciali, del comandante della polizia municipale Michele Stefanelli. Con loro anche sindaci e assessori dei comuni della provincia di Pisa invitati all'incontro.

"L'obiettivo - anticipa la presidente di Confcommercio Federica Grassini - è quello di analizzare e denunciare l'entità e le conseguenze dei fenomeni criminali sull'economia reale e sulle imprese. Sarà una occasione di confronto tra imprenditori e tutte le autorità che hanno il compito costituzionale di garantire sicurezza e legalità, unitamente ad una indagine del nostro ufficio studi sui principali fenomeni criminali quali abusivismo, contraffazione, rapine, furti, aggressioni, usura, racket".

"Di fronte ad una situazione straordinaria occorrono interventi straordinari - ribadisce il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - l'ultima indagine diffusa da Italia Oggi in queste ore è l'ennesima e ulteriore conferma di una situazione drammatica. Nella graduatoria Pisa risulta tra le peggiori e più insicure province d'Italia: è 107esima su 110 provincie per i furti, 101esima per stupefacenti, scippi e borseggi, 99esima per prostituzione, 96esima per furti in appartamento. Esattamente un mese fa, l'indagine del Sole 24Ore faceva emergere come fossero aumentati i furti con strappo (+44%), quelli con destrezza (+1%), i furti nelle abitazioni (+11%), mentre per i furti alle attività commerciali Pisa si conferma drammaticamente la sesta provincia in Italia, con 1.079 in un anno, 256 ogni 100.000 abitanti, 3 furti ogni giorno. La necessità di una svolta è evidente a tutti".