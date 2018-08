Selfie con la Torre per il 'Cholo' Diego Pablo Simeone

Tappa pisana domenica, 26 agosto, per Diego Pablo Simeone. L'allenatore dell'Atletico Madrid ed ex giocatore nerazzurro ai tempi del presidentissimo Romeo ha visitato Piazza dei Miracoli, postando una foto sulla sua pagina Facebook. Un immancabile selfie davanti alla Torre insieme alla compagna: "Percorrendo insieme parte della mia storia, che bei ricordi!", recita il post a sottolineare il bel periodo trascorso con la casacca del Pisa.

Poi il 'Cholo' è andato a Firenze per assistere alla gara tra Fiorentina e Chievo vinta per 6-1 dai padroni di casa. Nelle file viola gioca il figlio di Simeone che è andato anche in gol