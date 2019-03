Difesa del suolo: dalla Regione oltre un milione di euro per la Provincia di Pisa

Ammontano ad oltre 1,1 milioni di euro le risorse stanziate dalla Regione per progettazioni ed interventi di difesa del suolo in provincia di Pisa. In particolare: 226mila euro saranno destinate al comune di Palaia, 507mila al comune di Calci e 430mila al comune di Volterra.

Soddisfatto il consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni, che commenta: "Con questo nuovo finanziamento, che ammonta a 30milioni di euro per l’intera toscana nel triennio 2019-2020, la Regione continua a mantenere l’impegno in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idraulico confermando tra le priorità assolute la difesa del territorio, presupposto indispensabile per sviluppo ed investimenti. Grazie alle risorse regionali i comuni di Calci, Paliaia e Volterra potranno realizzare significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e interventi per la sicurezza ambientale".

Per quanto riguarda il comune di Palaia sono stati finanziati i lavori di sistemazione e stabilizzazione per la messa in sicurezza del versante franoso in località Carbonaia per 161mila euro, le indagini geologiche e le spese di progettazione della sistemazione del versante franoso in località La Casina per 45mila euro e le spese di progettazione del quarto lotto di consolidamento dei versanti di Toiano per 20mila euro. "La lotta al dissesto idrogeologico - afferma il sindaco Marco Gherardini - deve rimanere sicuramente tra le priorità dell'azione amministrativa. In cinque anni sono stati investiti più di 2 milioni di euro per fare interventi di difesa del suolo. Questi tipi di interventi sono importati e molto costosi, pertanto è necessario programmare al meglio e lavorare sempre con determinazione per continuare a trovare le risorse necessarie attraverso sopratutto il reperimento di finanziamenti regionali e statali".