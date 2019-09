Cascina, nuova organizzazione verso il digitale: cambio di orario per i Servizi Demografici

Il Comune di Cascina continua nella digitalizzazione dei Servizi Demografici, della Scuola, del Sociale e dello Sportello Unico per i servizi alle imprese e ai cittadini. "Stiamo provvedendo alla riorganizzazione degli uffici Anagrafe, anche con il potenziamento delle risorse umane e contemporaneamente stiamo elaborando un progetto per la digitalizzazione dei servizi al cittadino - spiega Cinzia Giachetti, assessore alla digitalizzazione e servizi demografici - lo scopo è quello di facilitare i pagamenti e l’accesso a documenti e certificati per cittadini e imprese. Il personale dirigente e i responsabili degli uffici competenti, persone molto preparate, sono entusiaste del progetto".

L'obiettivo è quello di "semplificare molte funzioni del Comune, fino a creare un unico Front Office per cittadini e imprese utile sia per informare e formare su come si accede ai nuovi servizi digitali, sia per soddisfare le richieste allo sportello". E' già possibile prendere un appuntamento sia per le pratiche di residenza che per il rilascio della carta di identità telefonando al numero verde 800- 017728 oppure tramite il sito istituzionale al link 'Prenotazioni carta di identità'.

Il sindaco reggente Dario Rollo è certo dell’ottimo risultato che l’amministrazione raggiungerà nella riorganizzazione dei processi di molti servizi, per i quali oggi è richiesta la presenza fisica del cittadino: "Stiamo lavorando con l’obiettivo di renderli più semplici e più fruibili, potendo accedervi con maggiore semplicità ed evitando lunghe code agli sportelli. Già negli ultimi due anni abbiamo investito risorse in nuovi software per l’ufficio Suap, Edilizia, Ragioneria, Anagrafe e Scuola dando la possibilità al cittadino e alle imprese di 'dialogare' con la PA in maniera digitale. L’ultimo progetto partito è la gestione online dei servizi scolastici che ha facilitato le famiglie nell’iscrizione ai servizi scuola e che sarà implementato durante l’arco dell’anno scolastico".

Per poter permettere l’adeguamento dei servizi anagrafe e la riorganizzazione degli uffici, è necessario un cambiamento di orario al pubblico per i Servizi Demografici e Statistici: dal 23 settembre all’11 ottobre gli sportelli saranno aperti tutte le mattine e resteranno chiusi il pomeriggio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

"La momentanea variazione di articolazione oraria - prosegue Rollo - garantirà il monte ore complessivo di apertura, e ci consentirà nell’arco di queste 3 settimane, oltre che di riorganizzare il servizio, anche di provvedere alla corretta formazione delle nuove risorse di personale inserite che garantiranno maggiore efficienza e minori tempi di attesa. L’avvento del digitale ha messo in atto una trasformazione sociale, economica e culturale a cui non è possibile non adeguarsi. Crediamo fortemente in questo progetto che permetterà anche al Comune di Cascina di acquisire una maturità digitale al passo con le esigenze del cittadino di oggi".