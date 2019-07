Terremoto ai vertici dell'Università: in quattro danno le dimissioni

Terremoto ai vertici dell'Università di Pisa. Negli ultimi giorni sono infatti 4 le persone che hanno rassegnato le dimissioni dai propri ruoli. Le ultime, in ordine di tempo, sono arrivate ieri, 22 luglio, e hanno riguardato la prorettrice vicaria, Nicoletta De Francesco, e il direttore del Museo di storia naturale di Calci, professor Roberto Barbuti. Nei giorni scorsi a lasciare erano stati invece la prorettrice Antonella Del Corso, incaricata per gli studenti e il diritto allo studio, e il presidente della commissione etica Umberto Mura. A finire nel mirino sarebbe una gestione dell'Università sempre più verticistica da parte del rettore Paolo Mancarella. Un clima pesante che avrebbe fatto venire meno la fiducia degli accademici nei confronti del massimo organo di governo dell'ateneo.

Nuovo prorettore vicario

Il rettore Mancarella ha intanto nominato oggi, 23 luglio, la persona che prenderà il posto della De Francesco nel ruolo di prorettore vicario. Si tratta Carlo Petronio, professore ordinario di geometria al dipartimento di matematica "Ho chiesto al professor Petronio la disponibilità a ricoprire la carica di prorettore vicario - scrive in una nota Mancarella - alla luce del suo alto profilo scientifico e avendone apprezzato, in questi anni in cui è stato membro del Senato Accademico, le qualità umane e professionali, la lealtà e soprattutto il suo grande senso istituzionale, dote imprescindibile per ricoprire un tale ruolo. Penso anche che il professor Petronio saprà mettere a disposizione dell’Ateneo il suo bagaglio di esperienze maturate prima come presidente di corso di laurea e poi come direttore del dipartimento di matematica".

Museo di Calci, il sindaco: "Siamo preoccupati"

Sulle dimissioni del direttore del Museo di Storia naturale interviene il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti. "Al momento - afferma - la vicenda appare legata ad una situazione interna dell’Ateneo pisano. Ovviamente seguiremo puntualmente l’evoluzione della vicenda perché il Museo è una realtà importantissima di Calci che, con la direzione del professor Barbuti, ha ottenuto una crescita esponenziale. Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione ma siamo altrettanto certi che l’Università di Pisa non arretrerà di un passo dedicando la sua massima attenzione al Museo stesso".