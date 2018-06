Gioco del Ponte all'aeroporto: dimostrazione della Magistratura di San Marco

Sono stati presentati oggi, 27 giugno, i progetti realizzati dalla Magistratura San Marco, con la collaborazione di Toscana Aeroporti, in occasione del Gioco Del Ponte previsto il prossimo sabato 30 giugno. Presente il Magistrato Massimo Cioli. In particolare è stato presentato un progetto a favore dell'Associazione Balbuzienti, che vedrà la stampa di 2mila giornali di otto pagine a colori che verranno inviati a pediatri e medici con l'obiettivo di aumentare la sensibilizzazione sul tema e offrire un valido supporto alle persone interessate.

Nel corso della presentazione è stato proiettato un filmato promozionale sul Gioco del Ponte, che sarà trasmesso sugli schermi dell'aeroporto di Pisa e veicolato sui social network. All'esterno dello scalo è stato montato un piccolo carrello da allenamento, da 2 contro 2, per far vivere ai passeggeri in arrivo e in partenza l'atmosfera unica del Gioco del Ponte. Sono stati infine mostrati i 23 nuovi targoni appena rinnovati della Magistratura San Marco.

"Siamo particolarmente orgogliosi di supportare anche quest'anno la Magistratura San Marco a testimonianza del continuo impegno di Toscana Aeroporti verso il territorio pisano a favore di una manifestazione unica nel suo genere", ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.