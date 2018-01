'Dipartimenti di eccellenza', la federazione porta frutti: un successo per Normale, Sant'Anna e IUSS

Un'importante conferma per la federazione delle tre Scuole Universitarie Superiori - Normale e Sant’Anna di Pisa, IUSS di Pavia - sulla sua elevata competitività. Nel bando del MIUR per l’individuazione dei 'dipartimenti di eccellenza' ai quali saranno assegnati fondi aggiuntivi, a seguito dell’elevata qualità nella ricerca, infatti tutti dipartimenti con cui la Normale, Sant’Anna, IUSS hanno partecipato al bando sono risultati tra i vincitori, ottenendo posizionamenti lusinghieri. I risultati sono stati pubblicati sul sito dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e certificano dunque il nuovo successo delle tre scuole universitarie superiori. Tutte le 5 proposte presentate sono state ammesse al finanziamento aggiuntivo per il fondo di finanziamento ordinario, da erogarsi per i prossimi cinque anni, confermando non soltanto la qualità della ricerca scientifica svolta nelle tre Scuole Universitarie Superiori, ma anche la qualità dei progetti di 'dipartimento di eccellenza' presentati.

Nel dettaglio, la Scuola Normale Superiore è 'dipartimento di eccellenza' per le aree di Scienze Matematiche e Informatiche, con la Classe di Scienze Matematiche e Naturali e per l’area di Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche, con la Classe di Scienze Umane. La Scuola Superiore Sant’Anna primeggia per l’area di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, con la Classe di Scienze Sperimentali e Applicate e per l’area di Scienze Economiche e Statistiche, con la Classe di Scienze Sociali. Ottimo risultato anche per IUSS-Pavia, con l’Area di Ingegneria Civile e Architettura.

“Questi risultati - commentano Vincenzo Barone e Pierdomenico Perata, rispettivamente direttore della Normale e rettore del Sant’Anna - sono l’ennesima conferma dell’elevata competitività del nostro modello di scuole universitarie superiori. Tutte le cinque strutture dipartimentali che hanno partecipato al bando sono state premiate ottenendo la prima posizione assoluta o risultando tra le prime. Il successo in questo bando dà nuova energia per la federazione che muove i primi passi raccogliendo la tradizione delle scuole universitarie superiori. Con i fondi aggiuntivi potremo valorizzare il ruolo dei nostri docenti e dei nostri ricercatori, reclutando giovani ricercatori e con ulteriori benefici per i nostri allievi e, in prospettiva, per l’Italia: formazione e ricerca sono asset strategici che adesso trovano un ulteriore e importante sostegno finanziario”.