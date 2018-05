Integrazione a Castelfranco: 15 migranti si diplomano in italiano

Un piccolo ma importante traguardo è stato raggiunto ieri, 19 maggio, da 15 studenti stranieri, beneficiari delle misure d'accoglienza straordinaria nel Comune di Castelfranco di Sotto. A loro è stato consegnato il diploma CILS, Certificazione di italiano come lingua straniera, alla presenza del sindaco Gabriele Toti e dell'assessore alle Politiche Sociali Antonio Bertoncini.

La Certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto a livello nazionale e europeo che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2. In questo caso tale certificazione è stata rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena attraverso l'Associazione Arturo, sede accreditata dall'Università stessa.

I beneficiari delle misure d'accoglienza straordinaria, provenienti prevalentemente dai paesi medio-orientali e dell'Africa subshariana, settimanalmente frequentano il corso di lingua italiana organizzato e gestito dall'Associazione Arturo presso i quattro Comuni facenti parte del Consorzio SdS Valdarno Inferiore.

"Il corso di lingua italiana è uno dei servizi essenziali per i beneficiari delle misure d'accoglienza straordinaria - spiega il Comune - in quanto la conoscenza dell'italiano rappresenta una condizione imprescindibile per entrare in relazione con il contesto sociale. L'apprendimento della lingua è una parte fondamentale del processo d'integrazione e perciò un obiettivo prioritario di ogni progetto d'accoglienza. A breve gli stessi beneficiari parteciperanno ad alcuni laboratori tematici di educazione stradale, ambientale, alla salute e di orientamento al lavoro, in modo tale da rafforzare la consapevolezza delle norme e dei meccanismi che operano all'interno della realtà locale, regionale e nazionale in merito a tali temi".