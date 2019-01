Verso il nuovo dg Asl: consenso sul nome dell'attuale direttore amministrativo

La scelta di continuità della dott.ssa Maria Letizia Casani, attuale direttore amministrativo ed in pole position per la nomina a direttore generale Asl, trova conferma nella Conferenza dei Sindaci di oggi, 17 gennaio. Informa infatti il presidene della stessa, Samuele Lippi: "La conferenza è stata concreta, come già aveva dimostrato con l’approvazione all’unanimità del PAL. La convergenza sul nome della dott.ssa Casani è stata pressoché unanime confermando e sostenendo la scelta della continuità, tenendo conto delle prerogative della Giunta Regionale e della Conferenza dei Sindaci. Ringrazio l’assessora per aver accolto l’invito a confrontarsi nelle prossime settimane, insieme alla nuova direzione, con i territori".

Positivo quindi il commento dell'assessore regionale Stefania Saccardi: "La conferenza dei Sindaci dell’Asl Toscana nord ovest che ho presieduto oggi ha dimostrato come il confronto porti a risultati positivi. La scelta di candidare l’attuale direttore amministrativo, la dott.ssa Maria Letizia Casani è frutto della volontà di puntare su professionalità e capacità, nonché sulla continuità rispetto ad un percorso iniziato dalla dott.ssa De Lauretis in un territorio difficile sia per le dimensioni, sia per la varietà morfologica. Ho preso l’impegno, anche a nome di Letizia Casani, di incontrare, nei diversi territori, le conferenze dei sindaci per individuare le priorità che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi seguendo le indicazioni del PAL".