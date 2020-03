Diritto allo studio, diritto all'abitare: "La Regione Toscana adotti delle misure straordinarie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 sta avendo numerose ripercussioni sulla vita di studentesse e studenti universitari. La proroga della chiusura delle università e il blocco lavorativo ed economico del paese sta generando problematiche che ormai da settimane portiamo all’attenzione dell’amministrazione regionale.

Nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo, abbiamo preso parte al tavolo di confronto con l’assessora Monica Barni per discutere delle proposte in merito al diritto allo studio.

L’amministrazione regionale ha deciso di concedere la gratuità dell’alloggio ai beneficiari di una borsa semestrale che hanno dovuto posticipare la laurea a causa dell’emergenza sanitaria e a coloro che non possono ritornare a casa a causa del DPCM del 22 marzo. Tuttavia non ha accolto le nostre richieste e proposte rispetto all’emergenza del caro affitti che si acuisce nella situazione attuale e rispetto agli studenti che sono costretti a pagare l’alloggio in residenza ma non hanno le possibilità economiche per farlo.

Chiediamo quindi l’adozione di misure straordinarie che permettano alla componente studentesca di proseguire il proprio percorso universitario grazie all'istituzione di un fondo di contributo affitto accessibile a tutta la popolazione in difficoltà economica, tra cui studentesse e studenti fuori sede, come già proposto dall’appello nazionale promosso da Link Coordinamento universitario, Rete delle Conoscenza, Pensare Urbano e Unione Inquilini. Chiediamo inoltre la possibilità per tutti coloro che sono ad oggi alloggiati in una residenza universitaria di potervi rimanere gratuitamente fino alla fine del divieto di spostamento, senza l’obbligo di dover pagare i canoni retroattivi visto le difficoltà economiche in cui si possono ritrovare gli studenti e le studentesse.

Per dar voce a tali richieste, in vista del Consiglio Regionale di martedì 2 aprile alle ore 15, studentesse e studenti prenderanno parte ad una Mail bombing nei confronti dell’amministrazione regionale per far sì che tali misure straordinarie vengano adottate:

Contributo affitto straordinario per tutti gli studenti fuori sede Gratuità dell’alloggio e dei pasti per gli studenti che dovrebbero rimanere a titolo oneroso all'interno della residenza e che stanno affrontando difficoltà economiche.