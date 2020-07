Centri di Raccolta Geofor: possibili disagi a causa di un'assemblea sindacale

Il Comune di Pisa informa i cittadini che per la giornata di giovedì 16 luglio potrebbero verificarsi disagi in alcuni Centri di Raccolta di Geofor, a causa di assemblee sindacali del personale. In particolare si potranno verificare sospensioni del servizio, come indicato nei cartelli affissi presso i CdR, nei seguenti intervalli orari:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tirrenia - via delle Giunchiglie: dalle 10:00-13:00 e dalle 13:00-16:00

Pisa - via Fiorentina: dalle 10:00-13:00 e dalle 13:00 alle 16:00

Pisa - via Pindemonte: dalle 10:00-13:00 e dalle 13:00 alle 16:00