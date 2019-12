Calcinaia: disagi nell'erogazione dell'acqua

Acque SpA comunica che a causa della imprevista interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del proprio gestore, verificatasi stamattina, domenica 22 dicembre, e del conseguente fermo temporaneo di uno degli impianti a servizio della rete di distribuzione del Comune di Calcinaia, si stanno verificando forti abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Calcinaia.

Il ripristino del servizio previsto per le ore 18 sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque SpA informa che per aggiornamenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 983 389.