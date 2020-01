Discarica abusiva in un'azienda di Perignano: sopralluogo di Arpat e Carabinieri

Nessuna autorizzazione, ma nella ditta erano conservati rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi. Ieri, 8 gennaio, il personale tecnico del Dipartimento Arpat di Pisa, insieme ai Carabinieri di Lari, ha effettuato un sopralluogo a Perignano, nel Comune di Casciana Terme Lari, presso un'impresa che si occupa di commercio di prodotti via internet.

"Sul piazzale della ditta, dietro al capannone - fa il resoconto l'ente di controllo - erano presenti numerosi pneumatici di varie dimensioni e in parte presumibilmente ancora commerciabili, ed altri da ritenersi rifiuti in quanto rotti o squarciati. Nella stessa area, depositati alla rinfusa, senza alcuna separazione dai pneumatici e stoccati su nudo terreno, erano presenti varie tipologie di rifiuti: rifiuti urbani, bombolette spray, contenitori in plastica con oli minerali, bombola gas, parti di scooter, legname, ritagli in cuoio". Ad aggravare la situazione il fatto che "l'area dove sono stati trovati i rifiuti era priva di impermeabilizzazione ed in una porzione della stessa si rilevava la presenza di abbruciamento di rifiuti legnosi e la presenza di alcuni contenitori in plastica contenenti oli esausti con evidenti sversamenti a terra, oltre che veicoli fuori uso (incidentati ed in evidente stato di abbandono), un escavatore, un compressore, parti di auto".

infine "anche all’interno del capannone erano presenti diverse tipologie di rifiuti anche pericolosi con evidenti tracce di oli sversati a terra". Una volta accertata la mancanza di autorizzazione, sulla base dei documenti, forniti dal titolare, sono state informate le autorità competenti.