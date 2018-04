Stadio, la questione in Commissione: verso il Consiglio del 19 aprile

La questione stadio approda nel pomeriggio di oggi, 11 aprile (ore 17.30), nella Quarta Commissione del Consiglio Comunale. Questa nuova riunione, aperta al pubblico, è stata convocata, con carattere d'urgenza, dalla presidente, la consigliera comunale Rita Mariotti (In lista per Pisa), dopo che la delibera per l’inserimento dell’Arena Garibaldi nel piano delle alienazioni ha ricevuto il 'via libera' del Collegio dei Revisori. La riunione si terrà, come di consueto, presso la Sala G.Biasci di Palazzo Mosca, (3° piano, ingresso da Piazza XX Settembre). Dopo il voto favorevole di questo pomeriggio, la questione Stadio Comunale dovrebbe andare, per il voto finale, nella riunione del Consiglio Comunale del prossimo 19 aprile.

Ecco l’ordine del giorno con cui è stata convocata la riunione di questo pomeriggio: “Illustrazione, discussione ed eventuale espressione di parere sulla proposta di deliberazione avente come oggetto 'Integrazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Stadio Comunale Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani'".