Diverbio in viale Gramsci: minorenne picchia un vigile urbano e un ambulante

Accesa discussione l'altro giorno sotto i loggiati di viale Gramsci a Pisa. A sedarla e a fermare il responsabile, un ragazzo minorenne, la Polizia Municipale che stava effettuando controlli per la sicurezza e antidegrado in zona stazione. Il ragazzo ha anche colpito un ambulante e uno degli agenti del Comando di via Battisti intervenuti sul posto. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e il fotosegnalamento. In corso ulteriori accertamenti.