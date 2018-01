Autobus, aria di Natale alle fermate: i disegni degli studenti adornano le pensiline

Pensiline degli autobus addobbate a festa, grazie all'iniziativa della CTT Nord che ha coinvolto alcune classi del Liceo Russoli di Pisa.

Gli studenti hanno ideato e realizzato alcuni disegni in tema natalizio, che l'azienda ha collocato presso sei pensiline di attesa del bus.

Le decorazioni per le pensiline sono state realizzate grazie al contributo di IGP DECAUX, che ha riprodotto gratuitamente i disegni degli studenti (Alice Spera, Ana Carp, Giulia Baroncini, Kinzica Cini, Martina Cusin, Giulia Sorrentino).

CTT Nord consegnerà in omaggio ai partecipanti un abbonamento al bus per il mese di gennaio 2018.

