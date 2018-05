Litorale, lotta alle zanzare: nuova disinfestazione straordinaria

Proseguono gli interventi per contrastare la proliferazione delle zanzare, particolarmente fastidiosa quest'anno a causa delle abbondanti piogge tra fine inverno e inizio primavera ed il seguente clima estivo. Oltre ai consueti trattamenti preventivi in tutte le aree pubbliche di città e litorale, partiti ad aprile e volti ad impedire lo sviluppo delle larve, vanno avanti anche le disinfestazioni straordinarie sul litorale. L'Ufficio Ambiente di Pisa ha infatti stabilito un nuovo intervento per il prossimo fine settimana.

La decisione è scaturita dopo i sopralluoghi effettuati insieme ai tecnici di Executive Clinner, la ditta che ha in appalto la disinfestazione. Dopo già due disinfestazioni adulticide effettuate sul litorale a fine aprile e a metà maggio, ecco quindi l'azione che si terrà nella notte tra sabato 2 e domenica 3 giugno, dalle ore 1.30 alle ore.

Saranno interessate le aree verdi di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Trattandosi di un intervento mirato ad abbattere le zanzare adulte, e non dei normali trattamenti antilarvali che vengono eseguiti in via di prevenzione, si consiglia per precauzione di chiudere le finestre e di non lasciare fuori gli animali domestici durante la notte.

Il responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune ricorda che "sul litorale l'attività è partita nella prima settimana di aprile, dove sono stati effettuati interventi su tutte le aree pubbliche, in particolare le zone adiacenti al parco, mentre sono escluse le aree private. Per dare completezza ed ulteriore efficacia agli interventi fatti, occorre che i privati adottino comportamenti che evitino i ristagni d'acqua. E' noto che la percentuale delle zanzare che prolifica proprio in aree private è molto alta, è stato dimostrato che tendono a essere stanziali e a muoversi in un raggio di 200 metri, per cui interventi in ambito privato sono fondamentali per garantire la non proliferazione della zanzara".