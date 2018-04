Zanzare: disinfestazione straordinaria sul litorale

Proseguono gli interventi per contrastare la diffusione delle zanzare con l'arrivo della stagione calda. Oltre ai consueti interventi antilarvali, in corso in tutte le aree pubbliche, è in programma sul litorale pisano nella notte tra sabato 28 e domenica 29 aprile un intervento straordinario di disinfestazione della zanzara adulta.

Nell'area infatti è stata registrata un'intensa proliferazione di zanzare della specie Ochlerotatus rusticus, per la presenza delle aree umide nel Parco di Migliarino San Rossore. Dalle ore 1.30 alle ore 5, verrà eseguita quindi l'azione nelle aree verdi pubbliche e nei giardini delle scuole di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

Trattandosi di un intervento di disinfestazione adulticidio, e non dei normali trattamenti antilarvali che vengono eseguiti in via di prevenzione, l'amministrazione consiglia per precauzione di chiudere le finestre e di non lasciare fuori gli animali domestici durante la notte.