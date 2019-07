Pontedera: disinfestazione da zanzare e insetti in zona via Montevisi

L'amministrazione di Pontedera avvisa la cittadinanza, in particolare i residenti nella zona di via Montevisi, che nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio si terrà un intervento notturno di disinfestazione straordinaria contro zanzare e insetti.

L'intervento previsto riguarda l'area circoscritta di via di Montevisi e si svolgerà tra le ore 24 di giovedì 18 e le ore 3 di venerdì 19 luglio. Nel corso della disinfestazione e nelle quattro ore successive alla conclusione dell’intervento, che sarà eseguito dalla ditta Siva, si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni. Si invita a non lasciare su balconi e giardini residui alimentari ed animali domestici. In caso di maltempo l'intervento sarà rinviato.