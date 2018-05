Zanzare sul litorale, nuova disinfestazione: "Importante la collaborazione dei privati"

Prosegue sul litorale la lotta alle zanzare da parte del Comune, con i primi risultati che si dovrebbero vedere già nelle prossime settimane. Palazzo Gambacorti prosegue infatti l’azione di disinfestazione attraverso Executive Clinner, la ditta che ha in appalto gli interventi. “L'invasione di questo periodo è dovuta ad una specie particolare che si chiama Ochleortatus rusticus - spiega il responsabile Ufficio Ambiente Marco Redini - lo sviluppo di questa zanzara è peculiare perché le larve crescono in uno specifico habitat rappresentato da pozze astatiche che si formano grazie alle piogge autunnali nelle zone di sottobosco. Le larve completano il proprio accrescimento alla fine di marzo e l'inizio di aprile quando iniziano a comparire i primi adulti. Nell'arco dello stesso periodo tutte le larve avranno completato lo sviluppo. Il livello di infestazione è determinato dall'intensità delle piogge nel periodo invernale. Al momento nella nostra zona è stata registrata una sola generazione - tranquillizza Redini - e questo ci consente di stimare che progressivamente nelle prossime settimane il fenomeno tenderà ad attenuarsi progressivamente. L'infestazione di questo tipo di zanzare scomparirà del tutto verso la metà di giugno”.



Redini conferma che “sul litorale l’attività è partita nella prima settimana di aprile, sono stati effettuati interventi su tutte le aree pubbliche, in particolare le zone adiacenti al parco, sono escluse le aree private. Per dare completezza ed ulteriore efficacia agli interventi fatti occorre che i privati adottino comportamenti che evitino i ristagni d’acqua. È noto che la percentuale delle zanzare che prolifica proprio in aree private è molto alta, è stato dimostrato che tendono a essere stanziali e a muoversi in un raggio di 200 metri, per cui interventi in ambito privato sono fondamentali per garantire la non proliferazione della zanzara”.

Dopo il primo intervento straordinario di disinfestazione nella notte tra il 28 e il 29 aprile, l’Ufficio Ambiente ha ritenuto necessario, a seguito dei sopraluoghi effettuati dai tecnici del Comune e della ditta incaricata, insistere ancora con i trattamenti, con un secondo intervento di disinfestazione della zanzare adulta. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle ore 1.30 alle ore 5.00, verrà eseguito il nuovo intervento nelle aree verdi di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Trattandosi di un intervento di disinfestazione adulticidio, e non dei normali trattamenti antilarvali che vengono eseguiti in via di prevenzione, è consigliato per precauzione di chiudere le finestre e di non lasciare fuori gli animali domestici durante la notte.