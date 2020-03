Disordini al Don Bosco: solidarietà alla Penitenziaria dall'amministrazione

Anche alla casa circondariale di Pisa nei giorni scorsi si sono registrati disordini, sull'onda delle proteste che in tutta Italia si sono verificate, anche duramente, da parte dei detenuti per le misure restrittive messe in atto per il Coronavirus. Il sindaco Michele Conti ha espresso solidarietà al dott. Vincenzo Pennetti, Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria di Pisa, estendendo i ringraziamenti per il lavoro svolto a tutto il personale in forza al Don Bosco che, "con professionalità e con l’ausilio delle altre forze di polizia cittadine, è riuscito a contenere i disordini".

"Non sono scontati ma molto sentiti gli apprezzamenti alla polizia penitenziaria - dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno - che lavorando all’interno del carcere svolgono per conto dello Stato e in favore di tutta la comunità un ruolo fondamentale per l’intera società. Soprattutto per questo siamo al fianco della Polizia Penitenziaria, pensando che i responsabili dei disordini devono essere identificati e puniti secondo la legge, poiché non si può stare a guardare passivamente chi mette in pratica azioni contro lo Stato".

"Sul tema delle carceri è necessario avere risposte forti - conclude Bonanno - vista la situazione di criticità ormai strutturale e al di là delle rivolte scoppiate durante questa emergenza. Sicuramente la strada non è nella direzione che auspicano alcuni in queste ore ipotizzando indulti e scarcerazioni preventive, ma in interventi di sostegno alla Polizia Penitenziaria e al sistema della giustizia per garantire legittime detenzioni a chi ha commesso reati".